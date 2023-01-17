Жителям нового микрорайона Петрозаводска организовали диспансеризацию рядом с домом

Минздрав Карелии пригласил жителей микрорайона Скандинавия на Древлянке на диспансеризацию в фронт-офис.

С 15 по 17 февраля у пациентов фронт-офиса поликлиники на Скандинавском проспекте, 6 есть возможность пройти диспансеризацию рядом с домом.

Что включено в диспансеризацию? Заполнение анкеты пациентами, антропометрия, ВГД, ЭКГ, спирометрия, забор крови на биохимический анализ, а также будет возможность сделать флюорографию в мобильном комплексе.

Врачи работают совместно с Республиканским противотуберкулезным диспансером.

Забор крови в рамках диспансеризации будет осуществляться строго с 8.30 до 11.00. Если вы записаны после 11.00, то забор крови будет произведен на следующий день.

Время работы: 8.30 до 13.30.

Запись открыта по телефону: 55-98-60, 55-98-30.

«Не упустите возможность и найдите время для своего здоровья. Приглашаем!» - обратился к жителям Петрозаводска Минздрав.