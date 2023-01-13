Жителям Петрозаводска креативно расскажут о «взлетах и падениях» карельского дизайна

В Петрозаводске пройдет интеллектуальный стендап «Промышленный дизайн и возможности его развития в Карелии».

По сообщению Минкультуры республики, интеллектуальный стендап станет первым мероприятием в рамках «Креативных недель Карелии 2023».

«Креативные недели Карелии призваны объединить творческих жителей, бизнес, промышленность, учреждения культуры и НКО Карелии с целью развития креативных индустрий региона», — рассказали в министерстве культуры.

На интеллектуальном стендапе «Промышленный дизайн и возможности его развития в Карелии» с короткой лекцией выступит Александра Бобрецова, исполнительный директор конкурса решений в сфере дизайна «Фабрика дизайна» при правительстве Москвы, полномочный представитель президента Союза дизайнеров России в СЗФО. Валентина Силкина и Ольга Кульбачко расскажут о конкретных примерах работы, «взлетах и падениях» карельского дизайна.

Мероприятие состоится 18 января в 18:30 (коворкинг «CreatePtz», ул. Казарменская, 4).

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.