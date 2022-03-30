Жителям Петрозаводска предложили забыть про возраст и сплясать

В столице Карелии состоится фестиваль танцев для тех, кому «за 50».

Городской дом культуры приглашает танцоров принять участие в третьем городском фестивале социальных танцев в рамках проекта «50+» «Танцуют все!». Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска».

Сообщается, что заключительный концерт фестиваля состоится 23 апреля в зале лесотехнического техникума. От желающих показать себя и выступить со своим танцевальным номером ждут заявок.