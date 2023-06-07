Жителям поселка на юге Карелии вернули 300 тысяч рублей, незаконно начисленные за тепло

Жителям дома в поселке Хелюля выполнили перерасчет платы за ЖКУ на сумму более 300 тысяч рублей.

В Госкомитет республики по жилищному надзору поступила жалоба от жителя дома №1 по улице Лесной в поселке Хелюля Сортавальского района. В

своем заявлении он обратил внимание на то, что с сентября 2021 года стал получать счета на оплату теплоснабжения с завышенными суммами.



Госкомитет провел проверку ресурсоснабжающей организации ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». Жилищные инспекторы установили, что компания в сентябре 2021 года и в период с 18 ноября того же года по 28 февраля 2022 года нарушила законодательство, поскольку некорректно применила формулу, по которой определяется размер платы за

тепло.



Организации отправили предписание, в частности, о том, чтобы выполнить перерасчет, в судах двух инстанций подтвердили правоту надзорного органа.



Сумма перерасчета для заявителя составила 4,5 тысячи рублей, а общая сумма в 43х-квартирном доме превысила 328 тысяч рублей, сообщили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.