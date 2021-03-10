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Аварию на котельной в райцентре Карелии не могут ликвидировать уже почти сутки

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фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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В Суоярви на котельной "Экотоп" продолжает работать только один котел малой мощности.

Напомним, котел большой мощности вышел из строя на суоярвской котельной вечером 10 марта.  В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем были снижены параметры на выходе из котельной, в квартирах жителей Суоярви стало холодно.

"В настоящее время температура наружного воздуха - 7 градусов, температура теплоносителя на выходе из котельной 55-39 градусов (при норме 64-47). Теплоснабжающая организация продолжается принимать меры по ремонту вышедшего из строя оборудования", - сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района.

На территории Суоярвского городского поселения с 11 марта введен режим повышенной готовности.

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