Аварию на котельной в райцентре Карелии не могут ликвидировать уже почти сутки

В Суоярви на котельной "Экотоп" продолжает работать только один котел малой мощности.

Напомним, котел большой мощности вышел из строя на суоярвской котельной вечером 10 марта. В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем были снижены параметры на выходе из котельной, в квартирах жителей Суоярви стало холодно.

"В настоящее время температура наружного воздуха - 7 градусов, температура теплоносителя на выходе из котельной 55-39 градусов (при норме 64-47). Теплоснабжающая организация продолжается принимать меры по ремонту вышедшего из строя оборудования", - сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района.

На территории Суоярвского городского поселения с 11 марта введен режим повышенной готовности.