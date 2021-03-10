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Жители города в Карелии мерзнут из-за аварии на котельной

Новости. Происшествия
09:52, 11 Марта 2021
фото: © Правительство Карелии
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В Суоярви на котельной "Экотоп" вышел из строя котел большой мощности.

Авария на котельной "Экотоп" в Суоярви произошла вечером 10 марта. Из строя вышел котел большой мощности. В рабочем состоянии остался только котел малой мощности, в связи с чем снижены параметры на выходе из котельной. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Суоярвского района.

Вечером 10 марта в Суоярви температура наружного воздуха была ниже - 18 градусов, температура теплоносителя на выходе из котельной составляла 48- 45 градусов при норме 74- 49 градусов.

Как сообщила "Столице на Онего" глава Суоярвского района Наталья Васенина, в настощее время на котельной ведутся ремонтные работы. В течение дня большой котел планируют запустить в работу.

"Поскольку параметры на выходе из котельной снижены, а на улице сильный мороз, то в квартирах сегодня ночью и утром было холодно, особенно в тех домах, где существуют проблемы с отоплением. Но надеемся, что в течение нескольких часов проблема на котельной будет устранена", - сказала Наталья Васенина.

При этом замерзающие в своих квартирах жители Суоярви возмущены ростом платы отопления. Так, за одну из трехкомнатных квартир в доме, где установлен тепловой счетчик, в декабре пришел счет в 3100 рублей, в январе – более 7 тысяч рублей, а в феврале - 8800 рублей.

Напомним, в январе в Суоярви увеличили мощность котельных, чтобы обогреть школы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-03-11 10:07:44
Бедные суоярвцы , жалко их до слёз , инфрастуктура в городе добита полностью :)
Гость
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