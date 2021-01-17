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Школы отогревают в райцентре Карелии после жалоб родителей

Новости. Общество
09:54, 18 Января 2021
фото: © Лидия Мухамадеева/ТАСС
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В Суоярви увеличили мощность котельных, чтобы обогреть школы, сообщили в правительстве Карелии.

В минувшее воскресенье, 17 января, представители "КарелКоммунЭнерго" побывали в Суоярви, где жители пожаловались на холод в городских школах. Они провели замеры температуры воздуха в учебных помещениях. Обследование показало, что на 17 часов воскресенья температура в классах в суоярвской школе составляла 15-17 градусов, в Кайпинской общеобразовательной школе – порядка 15 градусов.

По результатам проверки было принято решение увеличить мощность работы  котельных, чтобы прогреть школы до нормативных показателей. Сейчас температура теплоносителя на выходе из котельных составляет 79 градусов при норме в 70. Соответственно, температура в классах будет постепенно повышаться, сообщается на сайте правительства.

Напомним, с 18 января к обучению в школах приступили ученики с 1 по 4 классы, которым после новогодних праздников продлили каникулы из-за коронаивруса, также 9-классники и 11-классники, находившиеся на дистанте.

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