Жители райцентра в Карелии в который раз остались без тепла

Жильцы восьми домов в Суоярви с утра сидят без отопления, сообщили в соцсети власти этого района Карелии.

В четверг, 24 ноября, в 08.40 в системе централизованного отопления в Суоярви произошла авария.



Об этом в соцсети сообщили власти Суоярвского района.



В результате теплоснабжение прекратилось в восьми домах по улице Ленина. Это жилые здания №№ 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29.



Проводятся работы по устранению повреждений тепловой сети. Сроки, в которые коммунальную услугу вернут горожанам, не оговариваются.



Отметим, тепло в квартирах жителей Суоярви пропадает из года в год. Подробно об этом «Столица на Онего» писала в статье «Теплотрасса с сюрпризом».