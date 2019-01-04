Город в Карелии остался без тепла и воды

В Суоярви произошла авария на теплосетях, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 4 декабря, в МЧС поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Суоярви.

Известно, что произошла авария на теплотрассе, ведутся восстановительные работы.

Вчера в редакцию "Столицы на Онего" написал житель Суоярви. По его словам, уже 5 дней в городе нет холодной воды.

"Что-то отремонтируют, но вода пропадает снова. Сегодня, 3 декабря, воды нет уже 7 часов подряд. В городе полно гостей, студенты приехали к родителям. На улице 13,5 градусов. Беда".