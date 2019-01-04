Город в Карелии остался без тепла и воды

Новости по теме
Загрузка...
В Суоярви произошла авария на теплосетях, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 4 декабря, в МЧС поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Суоярви.
Известно, что произошла авария на теплотрассе, ведутся восстановительные работы.
Вчера в редакцию "Столицы на Онего" написал житель Суоярви. По его словам, уже 5 дней в городе нет холодной воды.
"Что-то отремонтируют, но вода пропадает снова. Сегодня, 3 декабря, воды нет уже 7 часов подряд. В городе полно гостей, студенты приехали к родителям. На улице 13,5 градусов. Беда".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
31.12.2018, 16:10
30.12.2018, 12:44
28.12.2018, 17:07
31.12.2018, 13:26
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии