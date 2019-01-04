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Новости. Происшествия
10:25, 04 Января 2019
фото: readtiger / Игорь УЛИТИН

Город в Карелии остался без тепла и воды

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В Суоярви произошла авария на теплосетях, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 4 декабря, в МЧС поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Суоярви.

Известно, что произошла авария на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. 

Вчера в редакцию "Столицы на Онего" написал житель Суоярви. По его словам, уже 5 дней в городе нет холодной воды.

"Что-то отремонтируют, но вода пропадает снова. Сегодня, 3 декабря, воды нет уже 7 часов подряд. В городе полно гостей, студенты приехали к родителям. На улице 13,5 градусов. Беда".

 

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Комментарии

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German
2019-01-04 13:12:10
Здасте ...опа в Суоярви - Новый год !!!! Год новый , а проблемы всё старые .
Приставы и буряты всё ещё здесь , на должностях .?
Тогда и понятно , бардак с .
Имя Розы , а Главе то чего стесняться , если сам такой. Себя же снимать не будет .
Имя Розы
2019-01-04 11:35:31
А вам не кажется, что это уже признаки развала системы управления ЖКХ и энергетикой Республики. Минстрой во главе с Ермолаевым и куратор сферы Чебунина просто самоустранились от организации работы. До их появления таких проблем с отопительным сезоном, электроснабжением, уборкой мусора не было лет 15-ть. Глава РК стесняется принять кадровые решения?
German
2019-01-04 14:52:45
Кстати , здесь не признаки , а развал... ЖКХ , Энергетики . И виноват в этом ни один Ермолаев , а и Родионов , Чепик , Парфенчиков . Ку Ку , дамочка . :)
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