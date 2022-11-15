Жительница Карелии отправилась по делам в соседний город и исчезла

В Питкярантском районе ищут женщину, пропавшую 28 ноября.

В паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“» появилось объявление о поиске жительницы поселка Салми. Маргарита Сергеевна С., 1983 года рождения, как указано в паблике, 28 ноября выехала по делам в Питкяранту и с тех пор пропала. Последний раз на связь с родственниками выходила с 28 на 29 ноября.

Пропавшая была одета в белую куртку наподобие пуховика, джинсы, полусапоги черного цвета. Среднего роста и телосложения, волосы покрашены в розово-фиолетовый цвет.

В паблике просят всех, видевших пропавшую, сообщить в полицию либо кураторам. Телефоны опубликованы в группе.