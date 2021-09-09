Жительница Петрозаводска нарисовала схему, где прятался человек в женском белье

Прятавшийся в кустах человек в женском нижнем белье напугал двух женщин в Петрозаводске.

Об этом одна из них рассказала в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По ее словам, подозрительный человек был замечен в пятницу около 20.00 поблизости от центра города.

«Шли с подругой по Первомайскому (конкретное место обозначено на скрине) и услышав хруст веток обернулись, в кустах стоял человек, одетый в женское нижнее черное белье», - написала женщина.

По ее словам, лицо человека было закрыто маской, поэтому она не поняла, кто это был — мужчина или женщина.