Жительницу Петрозаводска обманули на 200 тысяч рублей под предлогом работы в сети

Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя горожанка. Она рассказала, что ей позвонили и предложили удаленную работу на маркетплейсе. С озвученными условиями трудоустройства женщна согласилась.

Следом петрозаводчанку попросили установить приложение для звонков, одной из функций которого является демонстрация экрана. В этом приложении с ней созвонился другой «сотрудник» и попросил дать доступ к экрану. После этого он сообщил, что необходимо зарегистрировать кабинет самозанятости в ее банковском приложении и открыть карту на маркетплейсе.



Женщина четко следовала всем инструкциям. Она перевела более 200 тысяч рублей на новую карту. После ее попросили сделать портретное фото с паспортом, выслать номера СНИЛС и ИНН. В результате мошенники воспользовались персональными данными, которые увидели на ее экране, и похитили все деньги с ее новой банковской карты.

Проводится полицейская проверка, рассказали в республиканском МВД.