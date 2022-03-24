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«Живодеры, изверги»: в Петрозаводске хозяева бросили умирать собаку, запутавшуюся в цепи (18+)

Новости. Общество
07:25, 25 Марта 2022
фото: Катерина Григорьева/"Живой Петрозаводск"

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Зоозащитники не смогли спасти собаку, которая погибла из-за жестокости хозяев.

Петрозаводчане возмущены тем, что произошло с питомцем, который всю жизнь провел на короткой цепи и запутался в ней. Когда животному пришли на помощь, было слишком поздно. О хозяевах собаки нелестно высказались в паблике «Живой Петрозаводск».

«Живодеры, изверги!!! С ними бы так поступать!!! Привязанный цепью пёс, всю жизнь жил на короткой цепи, ни разу не гладили, не ходили гулять с ним, кидали объедки и все!! Зачем они его брали?? Ситуация превратилась в ужас!! Запутавшийся в цепи пёс несколько дней был обездвижен. В результате, когда цепь отрезали - половина тела отказала.  Его так и бросили умирать, пока зоозащитники не подняли крик. Мне написали с просьбой сходить сделать фото. Большего ужаса я в своей жизни не видела. Бедный пёс из последних сил охранял свою будку», - пишет очевидец событий в паблике.

На место приезжал создатель первого в Петрозаводске общественного приюта для животных, биолог Владимир Рыбалко. Он обездвижил собаку. Но когда животное стали грузить в машину, чтобы отвезти в ветлечебницу, из нее струей хнылул гной - из шеи, на которой была цепь, из тела.

«Спасти собаку уже невозможно, его повезли усыплять, смотреть, как стонет от боли брошенный пёс невозможно... Есть ли хоть какое-то действо на этих нелюдей?? Как они живут то на земле?? Ещё и рядом с нами!!» - возмущены горожане.

Ранее в Карелии волонтеры поставили на ноги собаку, которую бросили умирать люди.

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