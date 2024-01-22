Мертвую собаку с пакетом на голове обнаружили на помойке в расширенном центре Петрозаводска

Шокирующую находку сделала петрозаводчанка на улице Машезерская.
Жительница Петрозаводска на контейнерной площадке, расположенной на улице Машезерская в расширенном центре карельской столицы, обнаружила ужасную находку.
Возле баков лежала неживая довольно крупная собака с пакетом на голове. По словам девушки, она испытала шок.
Страшная находка, по информации девушки, была сделана вечером 23 января.
Соответствующий видеоролик был опубликован в паблике «Жесть Карелия» (18+).
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