Зимний спортивный сезон на «Кургане» стартует в эти выходные

В субботу и воскресенье на «Кургане» в Петрозаводске начинается зимний соревновательный сезон (0+).
Как сообщили в пресс-службе Минобразования и спорта Карелии, онлайн-регистрацию на будущие соревнования прошли порядка 500 человек.
8 декабря, с 12.00 до 16.00, будет работать комиссия по допуску: республиканская школа олимпийского резерва, кабинет №230.
С 15.00 до 17.00 пройдет официальная тренировка, а с пяти до шести часов вечера - совещание представителей. На следующий день с 09.00 начнут принимать документы и выдавать номера. Старт - в 11.00.
Соревнования также пройдут 10 числа.
В комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы:
— медицинский допуск;
— полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Предварительные заявки и сканы документов принимают по электронному адресу.
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