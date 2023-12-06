Зимний спортивный сезон на «Кургане» стартует в эти выходные

В субботу и воскресенье на «Кургане» в Петрозаводске начинается зимний соревновательный сезон (0+).

Как сообщили в пресс-службе Минобразования и спорта Карелии, онлайн-регистрацию на будущие соревнования прошли порядка 500 человек.



8 декабря, с 12.00 до 16.00, будет работать комиссия по допуску: республиканская школа олимпийского резерва, кабинет №230.



С 15.00 до 17.00 пройдет официальная тренировка, а с пяти до шести часов вечера - совещание представителей. На следующий день с 09.00 начнут принимать документы и выдавать номера. Старт - в 11.00.



Соревнования также пройдут 10 числа.



В комиссию по допуску необходимо предоставить следующие документы:



— медицинский допуск;



— полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.



Предварительные заявки и сканы документов принимают по электронному адресу.



