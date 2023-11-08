Знаменитый мультяшный герой поздравил именинника из Видлицкого дома-интерната

В День рождения Николая Федоровича ждал приятный сюрприз.

Знаменитый мультяшный персонаж посетил Видлицкий дом-интернат, сообщили 9 ноября в паблике Минсоцзащиты Карелии.



Как отметили в группе, в жизни Николая Федоровича случился приятный сюрприз, которого он не ждал: к нему в гости на День рождения приехал сказочный герой детства — Чебурашка.



Сотрудники учреждения вместе с подопечными поздравили именинника, подарили воздушные шары и весело провели время с Чебурашкой, который шутил и танцевал, рассказали в источнике.



«Для меня все это было неожиданно, но очень приятно. Первый раз в жизни меня так поздравили», — поделился Николай Федорович.

Напомним, Банк России с 2017 года выпускает серию монет с персонажами советских мультфильмов.