2000 тысячи хористов выступят 12 июня в Петрозаводске

Международный песенный праздник соберет более 80 хоров из России и Беларуси на площади Кирова.

С 11 по 13 июня в Петрозаводске пройдет грандиозное событие этого лета — Международный песенный праздник.

В день России, 12 июня, на главной площади столицы нашей республики соберётся более 80 хоровых коллективов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Тверской, Владимирской областей, Республик Коми и Карелии, а также Республики Беларусь. Академические и народные, профессиональные и любительские, взрослые и детские хоры и ансамбли. Две тысячи участников выступят большим сводным хором в сопровождении уникального национального оркестра Карелии, в составе кантелистов и йоухиккистов.

— «Каждая страна, конечно, отличается проведением того или иного фестиваля, но одно нас объединяет — любовь к песенному творчеству. В Беларуси проводятся различные международные фестивали и конкурсы, но в празднике такого формата мы участвуем впервые. Конечно, ждём незабываемых впечатлений, новых творческих связей, знакомства с культурой и природой Карелии. Хотим представить песенную культуру Беларуси в Карелии, ведь народное творчество во все времена объединяло и будет объединять разные народы!» — поделился своими ожиданиями руководитель вокального ансамбля «Хлопцы Пасялковыя» из Республики Беларусь Валерий Жадан.

В этом году впервые отдельные концертные номера представит детский сводный хор и оркестр национальных музыкальных инструментов Карелии. В программе прозвучит 22 произведения: гимны России и Карелии, «Марш энтузиастов», «Карелия» Г. Cинисало, «Долго будет Карелия сниться» А. Колкера, популярные детские песни из советских кинофильмов, карельские наигрыши и песни на карельском языке. Управлять сводным хором и оркестром будет целая команда известных дирижеров республики: Николай Маташин, Ирина Белковская, Алексей Умнов, Елена Магницкая, Анастасия Попова, Александр Гореванов, Светлана Архипова и Екатерина Неймеровец.

Среди участников праздника — одни из старейших коллективов республики: Национальный ансамбль Карелии «Кантеле», Поморский, Пудожский, Петровский и Вепсский народные хоры, Академический хор ПетрГУ, концертный хор «Теллерво» и другие.

На протяжении праздника будет работать ремесленная ярмарка и мастер-классы по игре на карельских музыкальных инструментах. Также в программе — выступления творческих коллективов-участников, концертная программа карельской Фолк-группы «Skylark» и танцевальный флэшмоб от фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala». В завершении дня гостей ждёт вечерняя зажигательная программа от Городского дома культуры «Танцуй, Россия!».

13 июня в 15.00 любителей классической музыки приглашают на концерт в Карельскую государственную филармонию. Для зрителей выступят хоры St. Petersburg Choral collegium, камерный хор «Collegium Cantus» из Санкт-Петербурга и Академический хор ПетрГУ.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. Подробная информация и новости в группе Международного песенного праздника.

Песенный праздник проводится при поддержке Правительства и Министерства культуры Республики Карелия.