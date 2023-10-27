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Бабушки и дедушки в Петрозаводске вспомнили юность

Новости. Общество
18:20, 31 Октября 2023
фото: © Комплексный центр соцобслуживания Карелии / ВК

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Вокальная группа «Вдохновение» подарила теплый концерт пожилым подопечным Комплексного центра соцобслуживания Карелии.

Бабушки и дедушки, подопечные Петрозаводского отделения временного проживания № 2, получили много необычных подарков. Подробнее об этом рассказали в паблике Комплексного центра соцобслуживания Карелии.

Как замечательно, что в календаре есть даты, которые напоминают о старшем поколении и призывают выразить свою любовь и заботу милым сердцу людям.

По случаю Дня бабушек и дедушек пожилых подопечных отделения приветствовала вокальная группа «Вдохновение». Творческий коллектив под аккомпанемент баяниста Михаила Окуловского исполнил песни, которые напомнили почтенным зрителям об их юности.



Порадовала пожилых людей внучка одной из проживающих отделения. Девушка исполнила необычный танец, подарив зрителям магию индийского танца.

Коллектив и подопечные отделения поблагодарили всех за праздник, замечательное настроение и добрые слова. Ведь забота и внимание – самый ценный подарок для пожилых людей.

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