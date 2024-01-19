23 января состоится заседание Правительства Республики Карелия

Заседание в режиме видеоконференцсвязи проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков.

23 января на заседании Правительства Республики Карелия будут подведены итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в 2023 году.

Также участники заседания рассмотрят итоги деятельности Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия за шесть лет и обсудят ход работы по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в Республике Карелия.

Начало заседания в 10.00.

Трансляция доступна по ссылке.