23 января состоится заседание Правительства Республики Карелия

Заседание в режиме видеоконференцсвязи проведет Глава Карелии Артур Парфенчиков.
23 января на заседании Правительства Республики Карелия будут подведены итоги инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса в 2023 году.
Также участники заседания рассмотрят итоги деятельности Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия за шесть лет и обсудят ход работы по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот в Республике Карелия.
Начало заседания в 10.00.
Трансляция доступна по ссылке.
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