С 1 декабря 2024 года местонахождение 36-летнего мужчины неизвестно.
Карельские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего.
Как сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии, пропал Герман Александрович Сидякин, 36 лет, оз. Нелгомозеро, с. Спасская Губа Кондопожского района.
С 1 декабря 2024 года его местонахождение неизвестно.
Инфорги: Алексей Март 89535321524, Анна Ель 89535255585
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