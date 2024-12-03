С 1 декабря 2024 года местонахождение 36-летнего мужчины неизвестно.

Карельские волонтеры просят помощи в поиске пропавшего.

Как сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии, пропал Герман Александрович Сидякин, 36 лет, оз. Нелгомозеро, с. Спасская Губа Кондопожского района.

С 1 декабря 2024 года его местонахождение неизвестно.

Инфорги: Алексей Март 89535321524, Анна Ель 89535255585