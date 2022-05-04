Аист прилетел на вокзал города в Карелии (ВИДЕО)

Очевидец встретил аиста, который посетил Кондопогу.
На железнодорожном вокзале в Кондопоге увидели аиста. Визит птицы запечатлел Дмитрий Никитин. Ролик опубликован в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Кондопога, ж/д вокзал. Аист. Живой. Удивительно», — говорит голос за кадром.
Ранее уже сообщалось, как аист прилетал к жителям Карелии.
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