Вокзал Петрозаводска принял передвижную резиденцию Деда Мороза

В канун Нового года 31 декабря поезд Деда Мороза совершил остановку в карельской столице.

Вокзал Петрозаводска первым на Октябрьской магистрали принял передвижную резиденцию Деда Мороза.

В канун Нового года 31 декабря передвижная резиденция Деда Мороза совершила первую остановку на станции Петрозаводск Октябрьской железной дороги.

В ожидании этого события внутренние помещения и территорию вокзального комплекса празднично оформили. Так, основные места, посещаемые пассажирами — билетные кассы, зал ожидания и бизнес-зал украсили гирляндами, игрушками и новогодними елями.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в состав которой входят приемная главного волшебника, вагоны для проведения игр и

квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с северными сувенирами.

На сказочном поезде, специально подготовленном ОАО «РЖД», Дед Мороз и его волшебная команда посетят города Северо-Запада в границах Октябрьской железной дороги: 31 декабря — Петрозаводск, 2 января — Оленегорск, 2 января — Апатиты, 3 января — Костомукша, 5 января — Псков, Дно и Великий Новгород. В Рождество — 6 и 7 января — Поезд Деда Мороза прибудет в Санкт-Петербург на станции Новый Петергоф.