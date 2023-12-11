Странную «птицу» в кормушке показала жительница Карелии

В кормушке для птиц неожиданно появился хвостатый лесной зверек.
Жительница Карелии Катерина Дорошенко запечатлела на видео необычного гостя в кормушке и выложила ролик в сеть. Видео появилось в личном профиле девушки в соцсети «ВКонтакте».
«Купила кормушку для птиц», — написала Катерина.
«Какие-то странные птицы», — добавила автор поста.
Судя по видео, кормушку для птиц посетила белка. Она забралась в кормушку и с удовольствием полакомилась угощением для пернатых.
Ранее житель республики заметил волка в приграничном поселке на юге Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание