Странную «птицу» в кормушке показала жительница Карелии

В кормушке для птиц неожиданно появился хвостатый лесной зверек.

Жительница Карелии Катерина Дорошенко запечатлела на видео необычного гостя в кормушке и выложила ролик в сеть. Видео появилось в личном профиле девушки в соцсети «ВКонтакте».

«Купила кормушку для птиц», — написала Катерина.

«Какие-то странные птицы», — добавила автор поста.

Судя по видео, кормушку для птиц посетила белка. Она забралась в кормушку и с удовольствием полакомилась угощением для пернатых.

Ранее житель республики заметил волка в приграничном поселке на юге Карелии.