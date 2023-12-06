Волка заметили в приграничном поселке на юге Карелии

Лесной хищник попал в объектив видеокамеры жителя Карелии.

Видео лесного хищника появилось в паблике «Жесть Карелия».

Волк был замечен в поселке Импилахти Питкярантского района Карелии.

Судя по видео, житель Карелии заметил лесного зверя на дороге — волк бежал по свежевыпавшему снегу. Хищник явно избегал назойливого внимания к своей звериной персоне и пытался скрыться в лесу от новоявленного оператора и объектива его видеокамеры. В итоге волк не выдержал столь повышенного интереса к себе и устремился в глубь леса.

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