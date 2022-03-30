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Аист прилетел к жителям Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:00, 12 Апреля 2022
фото: © Паблик ВК «Медвежьегорск Online»

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В Медвежьегорск прилетел аист.

В паблике «Медвежьегорск Online» местные жители опубликовали фото и видео аиста, который прилетел во двор частного дома в Медгоре.

Птица важно прошлась по двору, а потом взлетела, расправив крылья над озером. В комментариях шутят, что людям, живущим в доме, который навестил аист, нужно ждать пополнения в семье.

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