Аист прилетел к жителям Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорск прилетел аист.

В паблике «Медвежьегорск Online» местные жители опубликовали фото и видео аиста, который прилетел во двор частного дома в Медгоре.

Птица важно прошлась по двору, а потом взлетела, расправив крылья над озером. В комментариях шутят, что людям, живущим в доме, который навестил аист, нужно ждать пополнения в семье.