Аналитики объяснили, ожидается ли в феврале обвал курса рубля

Предсказан курс российской валюты на текущий месяц.

В феврале доллар может торговаться в диапазоне 87,35–93,4 рубля, евро — 94–101 рубль, юань — 12–12,9 рубля, привел прогноз «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Среди ключевых событий, которые будут влиять на котировки рубля в текущем месяце, он назвал возможное продление до конца года требований к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки, решение Центробанка (ЦБ) РФ по ключевой ставке, последствия решения по ставке Федеральной резервной системы США.

«По оценкам BitRiver, обвал рубля не ожидается в феврале. Краткосрочное падение может произойти в том случае, если обязательная продажа валютной выручки не будет продлена. Однако это мера временная. Ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 16% годовых. Облигационный рынок уже закладывает достижение пика по ставке и начинает готовиться к возможному снижению ставки во втором полугодии. Также не стоит забывать о 13-м пакете санкций Евросоюза. Он также может негативно отразиться на котировках рубля», — объяснил Антонов.

В свою очередь, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых рассказал, что факторы поддержки рубля уже максимально заложены в текущие котировки.

В то же время он отметил, что в феврале ожидается, что ЦБ будет реализовывать на внутреннем рынке меньше иностранной валюты, чем в январе, а деловая активность импортеров может возрасти.

«Это говорит в пользу ослабления российской валюты. Кроме того, на рубль продолжат давить фундаментальные факторы: внешний торговый баланс страны и переход в оплате импорта нацвалютой, а также высокие бюджетные расходы, которые сложно восполнять при сильном рубле. При текущих вводных я ожидаю, что в феврале российская валюта умеренно ослабнет к доллару, евро и юаню, торгуясь в узком коридоре. Так, вероятно, к доллару США он составит 89–93», — заключил Соловых.