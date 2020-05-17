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Ани Лорак в дерзком мини показала бедра и стройные ноги (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
20:40, 17 Мая 2020
фото: © instagram.com/anilorak
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Певица выложила на в Сеть фото в маленько черном платье.

Ани Лорак на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с вопросом о любимых книгах.

"Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья... А что читаете вы?", – спросила звезда.

Для иллюстрации певица выбрала фото, на котором она позирует в мини-платье. Откровенный наряд позволил Каролине показать стройные ноги и "аппетитные" бедра.

Подписчики пришли в восторг.

"Каролина, какая вы красивая! Любовь вас так красит!", "Отличная фигура, Каролина", – отметили фанаты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Леонид
2020-05-17 21:39:25
Эта певица с хорошим для нашего шоу бизнеса голосом, ей не надо в трусах маячить, достаточно мини юбки, красивая, лет 10 ей здесь конкуренток не будет! Пока бузовы да арбузовы задницами сверкают,но петь не умеют, может и все 20 лет протянет без раздевания....
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