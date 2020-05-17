Ани Лорак в дерзком мини показала бедра и стройные ноги (ФОТО)

Певица выложила на в Сеть фото в маленько черном платье.

Ани Лорак на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам с вопросом о любимых книгах.

"Время для отдыха. Время для саморазвития. И книги в этом – лучшие друзья... А что читаете вы?", – спросила звезда.

Для иллюстрации певица выбрала фото, на котором она позирует в мини-платье. Откровенный наряд позволил Каролине показать стройные ноги и "аппетитные" бедра.

Подписчики пришли в восторг.

"Каролина, какая вы красивая! Любовь вас так красит!", "Отличная фигура, Каролина", – отметили фанаты.