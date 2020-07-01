Телеведущая Айза Анохина удивила поклонников рыхлыми ягодицами

Бывшая жена рэпера Гуфа потеряла некогда аппетитные формы.

Мода на объемные ягодицы не обошла стороной Айзу, которой увеличили пятую точку три года назад при помощи жира из зоны бедер. После операции новые формы сделали фигуру звезды более рельефной и соблазнительной. Но со временем вся эстетика пропала, пишет StarHit.

Дело в том, что в последнее время 35-летняя бизнесвумен расслабилась в плане режима питания и прибавила весе. Поклонники Анохиной и вовсе считают, что она стала реже заниматься спортом, поэтому ее тело стало дряблым и непривлекательным.

Буквально на днях экс-супруга Гуфа блеснула ягодицами, надев откровенный наряд в рамках проекта канала Super, и сразу стала объектом для критики.

"И вот эти ягодицы она делала за деньги?"; "Складка под ними портит все, сделали бы хорошо, может, и смотрелось бы иначе"; "Не надо злоупотреблять фастфудом, и попа будет красивая"; "Кто ей сделал такую попу? Смотрится ужасно!" — не унимались пользователи Сети.

Напомним, на счету у Айзы целый ряд операций по преображению, среди которых: липосакция, моделирование разреза глаз, контурная пластика. Несколько лет назад Анохина увеличивала бюст, но впоследствии разочаровалась в этой процедуре, так как импланты не прижились.

Бывшую жену Гуфа часто критикуют чрезмерное увлечение пластикой, а она в свою очередь не скрывает, что шла на это из-за комплексов.

"Я обычная женщина, у меня есть комплексы. Я два раза рожала, и два раза мне не хватало терпения, чтобы привести себя в порядок. То есть я хотела так: родить, а послезавтра быть красивой", — делилась теледива.