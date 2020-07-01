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Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк показала, где сейчас находится актриса

Новости. Вечерняя столица
20:40, 01 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала место проживания Анастасии Заворотнюк.

О текущем образе жизни тяжелобольной актрисы мало что известно. Дочь Анастасии иногда позволяет общественности узнать некоторые подробности об укладе своей семьи, пишут "Дни.Ру".

Анна Заворотнюк обнародовала в своем "Инстаграме" свежее фото, которое вызвало широкий резонанс в СМИ. Анна сфотографировалась на территории частного дома в Крекшино. Особняк, о котором идет речь, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк приняли решение приобрести еще восемь лет назад. Годами позже звездная чета перебралась за город из столичной жилплощади.


https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/?utm_source=ig_embed

На свежем снимке Анна Заворотнюк предстала в новом образе. Девушка постригла волосы, желаемый результат ее, судя по всему, разочаровал. "Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня", – написала она в своем "Инстаграме".

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