Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк показала, где сейчас находится актриса

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" показала место проживания Анастасии Заворотнюк.

О текущем образе жизни тяжелобольной актрисы мало что известно. Дочь Анастасии иногда позволяет общественности узнать некоторые подробности об укладе своей семьи, пишут "Дни.Ру".

Анна Заворотнюк обнародовала в своем "Инстаграме" свежее фото, которое вызвало широкий резонанс в СМИ. Анна сфотографировалась на территории частного дома в Крекшино. Особняк, о котором идет речь, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк приняли решение приобрести еще восемь лет назад. Годами позже звездная чета перебралась за город из столичной жилплощади.

На свежем снимке Анна Заворотнюк предстала в новом образе. Девушка постригла волосы, желаемый результат ее, судя по всему, разочаровал. "Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было важно для меня", – написала она в своем "Инстаграме".