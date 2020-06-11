Трансгендерный двойник Ольги Бузовой похвастался грудью без лифа

Известный двойник 34-летней ведущей и певицы Ольги Бузовой снялся в провокационном наряде.

Мужчина, который называет себя Небузовой, представил новый аутфит. Брюнет позировал в красном асимметричном топе с одним рукавом. Заметно, что под одеждой отсутствовало белье, пишет Cosmopolitan.

Двойник поющей ведущей шоу "Дом-2" похвастался растущей популярностью у публики. Многие останавливают его на улицах и хотят сделать совместные снимки. "Когда попросили сфотографироваться. Соски рулят. Всех люблю, мои хорошие! Верю в свою мечту. Будьте в курсе событий!" - написал он.

Интернет-пользователь приложил много усилий, чтобы максимально приблизить свою внешность к звездной. Пластические операции обошлись ему в 12 миллионов рублей.