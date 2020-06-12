Изменившуюся Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой

35-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава стала похожа на супругу пресс-секретаря президента России – фигуристку Татьяну Навку.

Звезда юмористического телешоу продолжает экспериментировать со своим стилем и выкладывать фото в соцсетях. На новом снимке Варнава запечатлена в белой блузке, частично обнажающей грудь юмористки. А вместо привычных струящихся рыжих локонов – аккуратно сложенный в пучок блонд. Екатерина пояснила, что ее задумчивое выражение лица на снимке символизирует взгляд в "более-менее нормальное будущее", пишут "Дни.Ру".

Своей новой метаморфозой Екатерина Варнава восхитила поклонников.

"Красавица", "Вы, Катя, только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди", "Нежная и очень красивая", "Как с обложки Vogue", "Невероятно красивая", "Вам очень идет быть блондинкой", "Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести", "Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет", "Татьяна Навка", "Ой, я подумала, это Татьяна Навка", — обсуждают в комментариях.