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Изменившуюся Екатерину Варнаву перепутали с Татьяной Навкой

Новости. Вечерняя столица
19:40, 12 Июня 2020
фото: © instagram.com/kativarnava
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35-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава стала похожа на супругу пресс-секретаря президента России – фигуристку Татьяну Навку.

Звезда юмористического телешоу продолжает экспериментировать со своим стилем и выкладывать фото в соцсетях. На новом снимке Варнава запечатлена в белой блузке, частично обнажающей грудь юмористки. А вместо привычных струящихся рыжих локонов – аккуратно сложенный в пучок блонд. Екатерина пояснила, что ее задумчивое выражение лица на снимке символизирует взгляд в "более-менее нормальное будущее", пишут "Дни.Ру".

Своей новой метаморфозой Екатерина Варнава восхитила поклонников.

"Красавица", "Вы, Катя, только хорошеете с годами и становитесь очень элегантной леди", "Нежная и очень красивая", "Как с обложки Vogue", "Невероятно красивая", "Вам очень идет быть блондинкой", "Вы какая-то особенная на этом фото! Глаз не отвести", "Гляжу на Вас, вроде Вы, а вроде нет", "Татьяна Навка", "Ой, я подумала, это Татьяна Навка", — обсуждают в комментариях.

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