Лысая жена Преснякова Наталья Подольская шокировала всех

"Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!" - написала певица в комментариях к снимку.

Экс-участницу "Фабрики звезд" и жену Владимира Преснякова 38-летнюю Наталью Подольскую поклонники привыкли видеть с длинными, обычно распущенными волосами. А на днях артистка буквально шокировала Инстаграм, опубликовав фотографию, на которой она изображена с абсолютно лысой головой. "Хочу не просто перемен, хочу шокирующих перемен!!!" - написала певица в комментариях к снимку.

Как пишет "Узнай все", подписчики Натальи были обескуражены ее внешним видом и решили, что длительная самоизоляция негативным образом сказалась на хрупкой психике артистки. "Да, изоляция тоже бесследно не прошла", - писали пользователи. Притом одни из них приняли певицу за Дмитрия Нагиева, который последние десять лет бреет голову под "ноль", а другие решили, что с голым черепом Подольская стала похожа на инопланетянку.

Впрочем, большая часть трезвомыслящих пользователей, выразила надежду, на то, что Наташа для преображения воспользовалась специальной силиконовой шапочкой или фотошопом, а не сбрила свои роскошные рыжие локоны. Кстати, жена Владимира Преснякова уже не первый раз экспериментирует с волосами, но всякий раз сохраняет их длину, ведь красота женщины это на 90% ее красивые волосы.