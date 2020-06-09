Алика Смехова в полотенце на голое тело едва оконфузилась на сеновале (ФОТО)

Алика поделилась интересными моментами загородного релакса, пишет Cosmopolitan.

Смехова позировала без одежды, прикрывшись банным полотенцем. Она приняла соблазнительную позу и едва не открыла грудь. А некоторые фанаты и вовсе увидели оголенную часть бюста.

"А вы спали на сеновале?!", – поинтересовалась она.

"Я спала на этом сеновале, дорогая! Ты роскошная женщина", –отметила Анна Семенович.

Подписчики оценили откровенность популярной брюнетки.