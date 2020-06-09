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Алика Смехова в полотенце на голое тело едва оконфузилась на сеновале (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 09 Июня 2020
фото: © instagram.com/alika_smekhova
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Актриса и певица снялась в пикантном виде – полуобнаженной.

Алика поделилась интересными моментами загородного релакса, пишет Cosmopolitan. 

Смехова позировала без одежды, прикрывшись банным полотенцем. Она приняла соблазнительную позу и едва не открыла грудь. А некоторые фанаты и вовсе увидели оголенную часть бюста.

"А вы спали на сеновале?!", – поинтересовалась она.

"Я спала на этом сеновале, дорогая! Ты роскошная женщина", –отметила Анна Семенович.

Подписчики оценили откровенность популярной брюнетки.

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