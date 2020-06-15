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Модель показала грудь, чтобы привлечь внимание к проблеме (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 15 Июня 2020
фото: © instagram.com/mathildtantot
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Модель популярного бренда нижнего белья Матильда Танто напомнила подписчикам о необходимости пристегиваться в автомобиле.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, девушка выложила снимок с голой грудью, пишет "Московский комсомолец".

Танто попозировала топлес в машине и выложила снимок в свой аккаунт в Instagram. На размещенной в сети фотографии она прикрывает правую грудь рукой, при этом левую закрывает ремень безопасности.

Пост набрал более 855 тысяч лайков. Подписчики выразили восхищение формами модели.

"Представьте лицо человека, который проходил мимо ее машины", – пошутил один из комментаторов.

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