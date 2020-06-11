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Девушка увеличила грудь на семь размеров, чтобы стать куклой (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 11 Июня 2020
фото: © instagram.com/sapphiresaintofficial
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Жительница Лос-Анджелеса активно меняет внешность с помощью пластических операций.

Девушка уже увеличила себе грудь до восьмого размера. Теперь в ее планах поставить импланты в ягодицы и щеки, изменить форму глаз, губ, а также удалить ребра, пишет Cosmopolitan  со ссылкой на The Sun.

Девушка призналась, что давно мечтала стать воплощением секс-куклой. Во многом на нее повлияли знакомые с "кукольным" фетишем. Одним из них стал ее 76-летний супруг. Он же оплатил ей первые три операции.

"Первую операцию мне оплатил муж, который хотел, чтобы я выглядела неестественно. Теперь я сама зарабатываю", – сказала американка.

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