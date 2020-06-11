Девушка увеличила грудь на семь размеров, чтобы стать куклой (ФОТО)

Жительница Лос-Анджелеса активно меняет внешность с помощью пластических операций.

Девушка уже увеличила себе грудь до восьмого размера. Теперь в ее планах поставить импланты в ягодицы и щеки, изменить форму глаз, губ, а также удалить ребра, пишет Cosmopolitan со ссылкой на The Sun.

Девушка призналась, что давно мечтала стать воплощением секс-куклой. Во многом на нее повлияли знакомые с "кукольным" фетишем. Одним из них стал ее 76-летний супруг. Он же оплатил ей первые три операции.

"Первую операцию мне оплатил муж, который хотел, чтобы я выглядела неестественно. Теперь я сама зарабатываю", – сказала американка.