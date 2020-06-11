Теледива в откровенном боди похвасталась новыми ягодицами (ФОТО)

Британская модель Лорен Гуджер продемонстрировала ягодицы после пластической операции.

Звезда реалити-шоу похвасталась пышными формами, пишет Cosmopolitan.

Лорен приняла эффектную позу, опираясь правой ногой на край ванны.

Поклонников потрясло преображение теледивы. Им понравились увеличенные ягодицы британки.



"Не могла подумать, что такое возможно", "Лорен, вы выглядите просто невероятно", – отреагировали фанаты.

Звезда призналась, что ранее зачастую прибегала к фотошопу при обработке снимков. Зато сейчас она позволяет себе размещать желаемые кадры с любого ракурса.

Гуджер ранее сделала операцию по увеличению груди, а также вставила челюстно-лицевые филлеры. Вдобавок к этому она слегка изменила форму губ.