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Российская модель полностью обнажилась для обложки глянца (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 11 Июня 2020
фото: © instagram.com/kafelnikova_a
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Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте.

На снимке супермодель запечатлена без одежды, пишет News.ru.

Для обложки Кафельникова позировала на подоконнике распахнутого окна. Алеся признана одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes.

"Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать", – иронично подписала фотографию девушка.

Результат фотосессии понравился известному американскому фэшн-фотографу, сотрудничающему с ведущими журналами и модными домами мира, Грегу Каделю. Он написал, что это "классное фото".

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