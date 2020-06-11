Российская модель полностью обнажилась для обложки глянца (ФОТО 18+)

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте.

На снимке супермодель запечатлена без одежды, пишет News.ru.

Для обложки Кафельникова позировала на подоконнике распахнутого окна. Алеся признана одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes.

"Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать", – иронично подписала фотографию девушка.

Результат фотосессии понравился известному американскому фэшн-фотографу, сотрудничающему с ведущими журналами и модными домами мира, Грегу Каделю. Он написал, что это "классное фото".