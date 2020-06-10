Муж Наташи Королевой обнажился в саду (ФОТО 18+)

Сергей Глушко шокировал фанаток.
Супруг Наташи Королевой спровоцировал бурные эмоции у поклонниц, снявшись без одежды, пишет Cosmopolitan.
Стриптизер позировал в саду на огромном декоративном стуле. Тарзан предстал полностью обнаженным. Лишь удачный ракурс не позволил фанаткам увидеть самые пикантные места его тела.
"Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня". "Всё смешалось в доме: люди, кони", – пояснил Глушко.
Поклонницы популярного артиста восхитились его фигурой и смелым фото.
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