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Муж Наташи Королевой обнажился в саду (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 10 Июня 2020
фото: © instagram.com/tarzan___official
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Сергей Глушко шокировал фанаток.

Супруг Наташи Королевой спровоцировал бурные эмоции у поклонниц, снявшись без одежды, пишет Cosmopolitan.

Стриптизер позировал в саду на огромном декоративном стуле. Тарзан предстал полностью обнаженным. Лишь удачный ракурс не позволил фанаткам увидеть самые пикантные места его тела.

"Холст. Масло. Хлеб. Пельмени. "Купание красного меня". "Всё смешалось в доме: люди, кони", – пояснил Глушко.

Поклонницы популярного артиста восхитились его фигурой и смелым фото.

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