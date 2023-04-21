Арт-галерея открылась в бывшей подстанции Онежского тракторного завода в Петрозаводске

В Петрозаводске в минувшие выходные открылась новая арт-галерея.

Она расположилась в бывшей подстанции Онежского тракторного завода в историческом центре карельской столицы, поэтому называется «Подстанция».

Превратить пустующее производственное помещение в выставочное пространство помог Благотворительный фонд Владимира Потанина, а первый вернисаж состоялся на фестивале «Заводь. Искусство на заводе», который прошёл в конце минувшей недели.

Какие мероприятия будут проходить в галерее и как туда попасть, читайте в материале «Московского Комсомольца в Карелии».