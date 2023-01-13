«Личное дело»: в Петрозаводске пройдет выставка памяти художника Морозова

Вниманию жителей и гостей Петрозаводска представят работы разных лет художника Аркадия Морозова.

В четверг, 19 января, в городском выставочном зале Петрозаводска откроется экспозиция «Личное дело», посвященная памяти художника Аркадия Морозова (1950–2021). Жители и гости города смогут увидеть графические и живописные работы мастера.



«Посвященные, как правило, хорошо знакомым или близким автору людям, морозовские портреты отражают не только разнообразные человеческие характеры, но и во многом его собственную биографию. В них проявляется его интерес не к абстрактному человечеству, но к феномену конкретной личности. Точная узнаваемость лиц у него, как правило, сочетается с «говорящими деталями» – своеобразными постмодернистическими «комментариями», помогающими художнику не только раскрыть индивидуальность портретируемого, выявить его внешнее и внутреннее «Я», но и рассказать многое о своем времени», – цитирует пресс-служба мэрии искусствоведа Марию Юфа.



В городской администрации отмечают, особое место на выставке займут автопортреты Аркадия Морозова. Экспозиция будет доступна для посетителей с 20 января до 12 февраля.