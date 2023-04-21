Экспонаты арт-фестиваля в Петрозаводске можно видеть, трогать и обонять (12+)

В столице Карелии проходит арт-фестиваль «Первая ласточка» (12+).

«Первая Ласточка» (12+) собрала работы художников из Карелии, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, а также Берлина и Милана.



Экспонаты выставки можно осознать всеми органами чувств: не только посмотреть, но и потрогать, послушать и даже понюхать. Для этого некоторые картины пропитали специальными эфирными маслами.



О впечатлениях посетителей фестиваля читайте в материале наших партнеров «Фактор News».