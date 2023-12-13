Артур Парфенчиков признался, что выполнил приятную миссию

Глава Карелии вручил награды Лауреатам года.

«Сегодня выполнил приятную миссию — вручил награды нашим Лауреатам года», — сообщил в личном профиле глава Карелии.





По словам Артура Парфенчикова, традиционно в декабре отмечают жителей республики, которые проявили себя в профессиональной и общественной деятельности, спорте, культуре и многих других областях.





Самой высокой награды — звания «Человек года» — был удостоен Евгений Тучин. «Больше года главврач Республиканского перинатального центра спасает наших солдат, раненых на поле боя. Сейчас Евгений едет домой, в отпуск. Ждем, чтобы вручить награду лично!», — написал губернатор.





Он отметил, что в числе Лауреатов года — Вадим Измайлов, Владимир Семенов и Алексей Пряжников, который выполняют воинский долг, а также главврач Сортавальской ЦРБ Александр Романов, который на данный момент работает в прифронтовой больнице, на территории подшефной Карелии Васильевки Запорожской области.





«Без преувеличения героями мы называем и тех, кто трудится в тылу — учит, лечит, воспитывает, строит и ремонтирует, помогает нам в развитии экономики и других достижениях. Низкий поклон за ваше служение, здоровья, счастья и всех благ!», — написал Артур Парфенчиков.