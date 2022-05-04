Автогонщица из Карелии встретилась с легендарным футболистом

Петрозаводчанка Ирина Сидоркова хочет пригласить на свои гонки главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Российская участница женской серии автогонок W Series Ирина Сидоркова рассказала о встрече с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Фото с легендарным футболистом она разместила на своей странице в соцсети.

«Горжусь знакомством с великим Мастером! А вы знали, что Сергей некоторое время играл за футбольный клуб в Петрозаводске? Теперь моя очередь пригласить Сергея Богдановича на мои гонки! Надеюсь, что у него получится выбраться на гонку СМП РСКГ на трассе в Игоре в сентябре!» — написала Сидоркова.

Как пишет championat.com, в марте пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series. Отдельно отмечалось, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате до дальнейшего уведомления.