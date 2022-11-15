Гонщица из Карелии нанесла первый удар в самом скандальном матче Кубка России

Ирина Сидоркова символически начала матч между Зенитом и Спартаком, закончившимся массовой дракой.

Российская гонщица Ирина Сидоркова нанесла символический удар по мячу перед матчем Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом пишет «Чемпионат».

Матч, проходивший в Санкт-Петербурге, закрывал сезон Кубка России. Основное время матча завершилось вничью, в серии пенальти победу одержал «Зенит».

Окончание матча ознаменовалось грандиозной дракой между футболистами двух команд. С поля были удалены несколько футболистов.