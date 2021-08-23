Автоинспекторы поймали пьяного водителя на трассе в Карелии

В Олонецком районе сотрудники ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем 33-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

По сообщению Госавтоинспекции республики, инцидент произошел 23 августа в Олонецком районе. Инспекторам попался пьяным водитель автомобиля Kia. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,89 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Решение о наказании примет суд. Мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

«Стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем - незамедлительно сообщите в полицию по телефонам - 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок сможет предотвратить трагедию на дороге», - говорится в сообщении Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, пьяный водитель без прав на незастрахованной машине проломил забор частного дома под Петрозаводском.