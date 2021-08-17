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Пьяный водитель без прав на незастрахованной машине проломил забор частного дома под Петрозаводском

Новости. Происшествия
11:21, 20 Августа 2021
фото: © Полиция Прионежского района / ВК

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Ночью в Верховье пьяный мужчина на внедорожнике въехал на чужой участок, сломав забор, сообщили в полиции Прионежья.

Сегодня около двух часов ночи в деревне Верховье автоинспекторы Прионежского района отстранили от управления водителя автомобиля Niva. Мужчина в состоянии опьянения въехал на чужой участок и повредил ограждение. Хозяйка поврежденного забора сообщила об этом в полицию.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали у автолюбителя состояние опьянения 0,77мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе и установили, что водительского удостоверения он не получал, транспортное средство не зарегистрировал и не застраховал.

Нарушитель привлечён к административной ответственности за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения. Законном при данных нарушениях предусматривает административный арест от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в 30 тысяч рублей. За отсутствие регистрации транспортного средства - штраф от 500 до 800 рублей, за отсутствие страховки – штраф 800 рублей.
В результате 32-летний нарушитель задержан, его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Прионежского района напоминает, пьяный водитель - это угроза безопасности дорожного движения.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в полицию - (8142)73-90-22, 102 или 112.

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