Автомобиль вылетел на тротуар и снес ограждение на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

В минувшее воскресенье, 15 августа, в 12.08 два автомобиля не поделили перекресток Октябрьского проспекта и улицы Московская. Судя по видео, виновник ДТП пытался проскочить на желтый сигнал светофора на высокой скорости, двигаясь по проспекту в сторону центра. В это время другой автомобиль поворачивал налево с Октябрьского на Московскую. Уходя от столкновения, «гонщик» вылетел на тротуар, сбив ограждения. К счастью, в тот момент на месте ДТП не оказалось ни одного пешехода.

Момент дорожного происшествия попал в объектив камеры компании «Сампо.Ру». Видео опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее сообщалось, в Карелии водитель без прав улетел в кювет и попал с травмами в больницу.