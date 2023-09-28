Автовокзал Петрозаводска отменяет несколько рейсов, популярных среди дачников

Расписание центрального автовокзала республики серьезно изменится.

Со 2 октября вносятся изменения в пригородное расписание автовокзала Петрозаводска.



Отменяются следующие рейсы:



№ 622 «Петрозаводск — Эссойла», отправлением в 20:00;



№ 104А «Петрозаводск — Падозеро 28 км через д. Падозеро», отправлением в 11:30;



№ 115 «Петрозаводск — Лососинное», отправлением в 10:10 и 17:10;



№ 108 «Петрозаводск — Машезеро», отправлением в 11:45 и 15:10;



№ 109 «Петрозаводск — Шапшезеро», отправлением в 13:30;



№ 101 «Петрозаводск -Лехнаволок» в 17:30.



Вводятся рейсы по маршруту:



№ 113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро/Лососинное», отправлением в 13:30.



Переносится время отправления рейсов:



№ 104/106А «Петрозаводск — д. Падозеро/Кутижма» с 08:30 на 11:00;



№ 124 «Петрозаводск — Суйсарь» с 18:30 на 17:30;



№ 127 «Петрозаводск — Орзега» с 17:30 на 17:10.