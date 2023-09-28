Автовокзал Петрозаводска отменяет несколько рейсов, популярных среди дачников

Расписание центрального автовокзала республики серьезно изменится.
Со 2 октября вносятся изменения в пригородное расписание автовокзала Петрозаводска.
Отменяются следующие рейсы:
№ 622 «Петрозаводск — Эссойла», отправлением в 20:00;
№ 104А «Петрозаводск — Падозеро 28 км через д. Падозеро», отправлением в 11:30;
№ 115 «Петрозаводск — Лососинное», отправлением в 10:10 и 17:10;
№ 108 «Петрозаводск — Машезеро», отправлением в 11:45 и 15:10;
№ 109 «Петрозаводск — Шапшезеро», отправлением в 13:30;
№ 101 «Петрозаводск -Лехнаволок» в 17:30.
Вводятся рейсы по маршруту:
№ 113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапшезеро/Лососинное», отправлением в 13:30.
Переносится время отправления рейсов:
№ 104/106А «Петрозаводск — д. Падозеро/Кутижма» с 08:30 на 11:00;
№ 124 «Петрозаводск — Суйсарь» с 18:30 на 17:30;
№ 127 «Петрозаводск — Орзега» с 17:30 на 17:10.
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