Беломорские пожарные спасли гаражный кооператив

В ночь на 16 декабря в райцентре загорелся гараж.

В субботу, 16 числа, в 01.59, спасатели Беломорска узнали о возгорании гаража в кооперативе по улице Порт-шоссе, дом №24.



На место происшествия по тревоге выезжали семь огнеборцев на двух автоцистернах.



К моменту прибытия брандмейстеров уже полыхал один из гаражей, была угроза возгорания остальных.



Пожарные справились с пламенем в 02.50, сообщили в паблике беломорских спасателей.















Напомним, ранее мы сообщали о подробностях пожара в горнолыжном центре «Ялгора».