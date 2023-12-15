Беломорские пожарные спасли гаражный кооператив

В ночь на 16 декабря в райцентре загорелся гараж.
В субботу, 16 числа, в 01.59, спасатели Беломорска узнали о возгорании гаража в кооперативе по улице Порт-шоссе, дом №24.
На место происшествия по тревоге выезжали семь огнеборцев на двух автоцистернах.
К моменту прибытия брандмейстеров уже полыхал один из гаражей, была угроза возгорания остальных.
Пожарные справились с пламенем в 02.50, сообщили в паблике беломорских спасателей.
Напомним, ранее мы сообщали о подробностях пожара в горнолыжном центре «Ялгора».
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