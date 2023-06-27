Белый олень вновь обрел хозяина на севере Карелии

Жительница Костомукши сообщила о том, что в Финляндии удалось найти хозяина оленя.

Как в соцсети рассказала костомукшанка Анна Баклушина, владельца рогатого гостя удалось найти.



«Мы нашли хозяина. Олень все-таки оказался финским, - сообщила она. - Теперь нам срочно нужна помощь и любая информация о местонахождении рогатого. Вчера последний раз он переходил ж/д пути. Хозяин приезжает сегодня вечером. Если вы на авто или просто хотите помочь и вернуть северного оленя хозяину, звоните, всем будем благодарны, втроем нам его не отправить. Хлеб и ягель приветствуются (в разумном количество)».



Впервые о появлении северного оленя на улицах Костомукши мы написали 23 июня. С тех пор его неоднократно видели в городе горняков.